Val Vena est le nom donné à un projet immobilier porté par DPI et construit par Thomas et Piron. Immergé au cœur d’un espace de 2,5 hectares appartenant à la Province du Brabant wallon et situé sur les hauteurs de Wavre, il consiste en la construction de 5 nouveaux immeubles et la rénovation en profondeur de l’athénée Folon, un imposant vaisseau laissé à l’abandon pendant de nombreuses années.