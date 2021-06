Bureaux: en attendant les signes d’une réelle reprise

JLL tire le bilan des six premiers mois de l’année. Le secteur des bureaux connaît une période de transition. Le retail redresse la tête. L’immobilier logistique et semi-industriel cartonne.

Quand on est chargé de vendre ou de trouver un locataire pour des surfaces de bureau, on s’intéresse forcément de (très) près à l’évolution du marché. Chez JLL, c’est même une raison de vivre. Et Dieu sait si ce segment vit des heures perturbées en ce moment.

Responsable du secteur chez JLL, Céline Mandart parle de période de transition mais elle ajoute que des signes positifs se font ressentir. Le premier semestre enregistre une hausse de +5 % de la prise en occupation mais cela relève essentiellement de transactions majeures (acquisition des 25.500 m2 du Realex pour le Centre de Conférence de l’Union Européenne, lancement du chantier de 38.000 m2 de la RTBF et prise en occupation par TotalEnergies de 17.000 m² dans le projet Multi au Centre-Ville) car la chute des transactions est, elle, vertigineuse (-36 %).