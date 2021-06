Première coulée de béton circulaire

Opération marketing sur le chantier ZIN: le nouveau béton «cradle to cradle» est coulé en direct et en grande pompe, avec Jean-Philippe Vroninks, le nouveau CEO de Befimmo, en première ligne.

En misant sur la circularité, Befimmo entend jouer avec son projet intitulé « ZIN » un rôle de pionnier. « Le secteur est responsable de 40 % des émissions de CO2, nous avons une vraie responsabilité. ZIN est un projet unique et innovant. Il met la durabilité au centre des préoccupations », explique Jean- Philippe Vroninks, nouveau CEO de Befimmo. « Nous sommes fiers d’avoir utilisé pour la première fois dans le Benelux ce processus “cradle to cradle” certifié. Il est reconnu de manière internationale. »

En 2017, le gouvernement flamand a lancé un appel public pour la mise à disposition d’un immeuble de bureaux dans le quartier nord. La barre avait été fixée très haut en matière de durabilité. Befimmo y a répondu et a remporté le marché. Avec ses partenaires du consortium « Open Minds » constitué de CFE, BPC, Van Laere, VMA et les sociétés De Meuter, ABR et CCB, elle a décidé de relever le défi.