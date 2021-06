Bourse de Bruxelles - Colruyt maintient le BEL 20 dans le rouge

Les autres écarts restaient modérés avec Melexis (88,50) qui reculait de 1,1 pc, ce que regagnait Umicore (50,32). KBC (67,56) cédait 0,9 pc tandis que Ageas (49,94) et AB InBev (65,46) gagnaient 0,6 et 0,4 pc. UCB (85,00) était positive de 0,9 pc alors que Solvay (110,55) reculait de 0,8 pc, arGEN-X (258,00) et Galapagos (63,90) cédant 0,2 et 0,1 pc. Proximus (17,70) et Telenet (32,66) valaient 0,8 et 0,4 pc de plus que mardi, Orange Belgium (19,84) et Bpost (10,69) cédant par ailleurs 0,1 pc. Sofina (351,00) et Elia (94,40) étaient en hausse de 0,5 pc à l'instar de Aedifica (112,10).

Greenyard (10,36) se distinguait par un gain de 3,4 pc, Exmar (4,16) gagnant 1 pc tandis que Bekaert (37,72) abandonnait 1,9 pc. Bone Therapeutics (2,37) et Mithra (23,60) perdaient enfin 1,9 et 1,4 pc tandis que IBA (16,56) regagnait timidement 1,5 pc après sa chute de 4,9 pc de la veille.