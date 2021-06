L’abstention remporte les élections en Algérie

Comme prévu, les Algériens ont boudé les urnes puisque, officiellement, seuls 23 % d’entre eux sont allés voter, et plus d’un cinquième de ceux qui se sont déplacés a voté nul. Un camouflet pour le régime qui semble pourtant bien s’en accommoder.

Quand il y a des élections, il y a ensuite des résultats. C’est ce qui s’est donc produit en Algérie : des législatives samedi et les résultats mardi soir. Qui a gagné ? Il y a bien un grand vainqueur, comme prévu : le « parti des abstentionnistes » l’emporte haut la main, avec 77 % des suffrages, si l’on ose dire. En Algérie, comme dans bien d’autres régimes non démocratiques, les gens se réfugient le plus souvent dans l’abstention pour exprimer leur rejet du système qu’on leur impose. Sur les réseaux sociaux, d’ailleurs, nombreux sont les Algériens qui pensent que la faible participation annoncée, 23 % donc, est surévaluée et qu’elle doit en réalité plus probablement se situer sous les 15 %…