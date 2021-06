Plus de décès que de naissances en 2020, une première depuis 80 ans

En cause : la crise sanitaire.

Au 1er janvier 2021, la population légale belge comptait 11.521.238 habitants, ressort-il de chiffres officiels de Statbel, l’office belge de statistique, rendus publics mercredi. En raison de la pandémie de coronavirus, le solde naturel - la différence entre les naissances et les décès - est négatif pour la première fois en Belgique depuis les années 40.

En 2020, la population belge a augmenté de 28.597 habitants, soit 0,25% (contre quelque 0,5% les années précédentes). «La croissance de la population est la conséquence du solde migratoire international positif (+ 41.756, plus d’immigrations que d’émigrations en 2020)», explique Statbel. «Cela a compensé le solde naturel négatif (-13.111, plus de décès que de naissances), d’une part, et entraîné une légère hausse de la population, d’autre part.»