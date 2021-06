Ouïghours: Wilmès défend l’indépendance du Parlement belge après les menaces de la Chine

La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès a défendu mercredi l’indépendance et les libertés de réflexion et d’expression du Parlement belge, face à la mise en garde par Pékin d’une possible dégradation des relations bilatérales entre les deux pays.

La Chine a proféré cette mise en garde par la voix d’un porte-parole de sa diplomatie, après le vote en commission de la Chambre dénonçant «un risque sérieux de génocide» au Xinjiang, où la minorité musulmane ouïghoure est persécutée, selon les organisations de défense des droits humains.