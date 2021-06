Pourquoi le personnel infirmier fera grève ce jeudi

Une grève en front commun CNE, CGSLB et Setca aura bien lieu dans les hôpitaux de Bruxelles et de Wallonie ce jeudi 17 juin. Il y aura à tout le moins des arrêts de travail et des descentes dans certains services, mais là où le nombre de grévistes annoncé est supérieur par rapport au personnel nécessaire pour assurer un service minimum, des réquisitions ont déjà été faites par certains hôpitaux, comme le CHC à Liège ou le Chirec à Bruxelles. C’est que le personnel infirmier est à bout et, au sortir de la troisième vague, aurait aimé souffler quelque peu avant l’été. Un « bulletin de cancre » sera ainsi remis aux directions et aux fédérations d’employeurs.