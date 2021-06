Coronavirus: plus de quarantaine pour les contacts à haut risque entièrement vaccinés

Les ministres de la Santé, réunis en conférence interministérielle, ont décidé mercredi d’assouplir les règles de quarantaine applicables aux personnes vaccinées ayant eu un contact à haut risque de Covid-19. Le risque de maladie grave, d’hospitalisation ou de décès en cas de vaccination complète est en effet minime.

Les contacts à haut risque entièrement vaccinés ne devront désormais plus être testés que le premier jour. En cas de résultat négatif, ils seront dispensés d’un second test et d’une quarantaine. En cas de refus du test, une quarantaine de dix jours devra être respectée.

La vaccination complète signifie 14 jours après la dernière dose requise pour le vaccin en question, rappelle la CIM Santé. Si une personne a déjà été infectée par le virus au cours des 180 derniers jours, une seule dose suffit pour être considérée comme totalement vacciné.