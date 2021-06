Contraception masculine: où en est-on?

Si les mentalités évoluent, la contraception reste aujourd’hui encore principalement une affaire de femmes. Et pour cause, outre le préservatif et la vasectomie, les contraceptifs masculins se font encore très rares sur le marché.

Pilule, stérilet, implant ou encore anneau vaginal… Lorsqu’on pense à la contraception féminine, une pléthore de moyens nous viennent à l’esprit. Mais la contraception masculine nous laisse en revanche plus démunis. Depuis plusieurs années pourtant, des voix s’élèvent arguant qu’en 2021, les femmes ne devraient plus forcément endosser seule la responsabilité de la contraception. Mais si le débat s’immisce dans la vie des couples et que certains hommes sont prêts à assumer cette charge contraceptive, dans les faits, les alternatives restent peu nombreuses. Sur la toile, des slips et des anneaux en silicone font bien leur bonhomme de chemin, mais ils sont encore loin d’intégrer les protocoles conseillés par les urologues.