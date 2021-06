Régionales en France: avec Audrey Pulvar, la rude campagne socialiste en région capitale

Reportage

La veille, elle a fait le décompte avec son équipe, et ils ont découvert que depuis le mois de novembre, elle s’est déplacée dans plus de cent villes et villages en Ile-de-France. Une campagne électorale, c’est une course de fond, ça démarre au quotidien dès 6 heures du matin (ce jour-là une interview sur RTL) et ça finit tard le soir (ce même jour, une ouverture de festival). Audrey Pulvar ne cache pas que c’est épuisant : « Là, j’ai un rêve, je n’attends que de pouvoir dormir trois jours de suite. »