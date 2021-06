Sammy Mahdi envisage de restreindre l’accès au territoire belge pour les Britanniques à cause du variant Delta

Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration (CD&V) a appelé à restreindre l’accès depuis le Royaume-Uni pour arrêter le varient Delta (dit indien) du coronavirus », a-t-il déclaré ce matin sur Radio 1.

« J’ai demandé aux experts un rapport pour avoir toute la clarté sur la situation et les risques : y a-t-il oui ou non un danger et des mesures sont-elles nécessaires ? Et si les experts ne parviennent à pas à donner une réponse binaire, alors ce sera au politique de s’en charger et on suivra le principe de précaution, quitte à être sévère. Vu le programme de vaccination, les prochaines semaines seront critiques. Laisser le variant trop prendre est la dernière chose à faire. »

Sammy Mahdi espère avoir les conclusions d’ici « quelques heures ou quelques jours ».