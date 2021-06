La diplomatie belge est encore très masculine

Si la volonté de Sophie Wilmès de féminiser davantage la diplomatie belge est manifeste, cela ne se fera pas du jour au lendemain. D’abord parce que la proportion de femmes est très basse parmi les chefs de poste que sont les ambassadeurs, consuls généraux et représentants permanents : 11 % ! Ensuite, parce que c’est un peu mieux dans la carrière extérieure globale mais encore très bas malgré tout : 28 %. Bref, il y a encore du chemin à parcourir avant d’arriver à un équilibre proche de celui de la population belge (51/49).

Rééquilibrer la balance

Le rééquilibrage prendra un certain temps, car tout dépend des concours diplomatiques qui se tiennent en principe tous les deux ans et dont ne sortent pas que des femmes… « Depuis 2016, on arrive à une moyenne de 40 % de femmes dans les concours. Pour la dernière promotion, on était à 42,6 % », précise-t-on aux Affaires étrangères.