Masque, couvre-feu: ce qui change pour les Belges qui veulent se rendre en France

La vie va redevenir presque normale avec la fin de l’obligation du port du masque à l’extérieur dès ce jeudi et la levée du couvre-feu à partir de dimanche, grâce à une amélioration plus rapide que prévu de la situation sanitaire.

A partir du 20 juin à 06H00, les Belges qui se rendent en France pourront sortir sans restriction pour la première fois depuis l’instauration il y a huit mois des premiers couvre-feu pour faire face à la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19. Cette libération intervient dix jours avant la date prévue du 30 juin car «la situation s’améliore plus vite que nous l’avions espéré», a annoncé le Premier ministre Jean Castex dans une déclaration à l’issue du Conseil des ministres.

«Il est normal que nous ajustions nos mesures», a-t-il précisé, en annonçant d’abord que l’obligation générale du port du masque était levée en extérieur tout en restant en vigueur dans les lieux clos (commerces, bureaux, transports...) A l’extérieur, il faudra cependant continuer à le porter «quand on se regroupe et quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d’attente, sur un marché ou dans les tribunes d’un stade», selon le Premier ministre.