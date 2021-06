Des «radars» de passage à niveau pour renforcer la sécurité

Les passages à niveau représentent les points les plus dangereux du chemin de fer, en Belgique comme dans le reste de l’Europe. Depuis des années, une stratégie est développée pour limiter les risques lors de ces passages : d’abord une politique de suppression de ces lieux de convergences des trafics routiers et ferroviaires, ensuite le renforcement des signaux audios et visuels (lire ci-dessous). Voici une initiative de plus testée par Infrabel (gestionnaire du réseau ferré belge) : des caméras de surveillance agréées qui reconnaissent les plaques d’immatriculation des véhicules en infraction. Une sorte de radar pour passages à niveau dont le premier exemplaire a été implanté à Termonde, quelques semaines avant que d’autres à Wavre et au port d’Anvers (qui compte à lui seul plus de 200 passages à niveau).