À peine arrivés au Danemark depuis quelques heures, Romelu Lukaku et Roberto Martinez répondent aux questions de la presse ce mercredi.

Les Diables rouges ont quitté Tubize ce mercredi matin, direction le Danemark et Copenhague, où ils sont arrivés en début d’après-midi, à la veille de leur deuxième match de l’Euro, contre le Danemark.

Et dès 17h45 ce sont Romelu Lukaku et Roberto Martinez qui vont répondre aux questions des journalistes en conférence de presse, pour préfacer la rencontre entre les Diables et les Danois, qui aura lieu ce jeudi, à 18 heures.