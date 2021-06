Affaire Nethys: des créanciers contestent en justice le dépeçage d’Integrale

Une mutualité française attaque l’assureur liégeois en référé, devant le tribunal de l’entreprise de Liège. Deminor se joint à la cause et pointe les « défaillances » de la Banque nationale dans la gestion de ce dossier.

Le deal faisait trop de malheureux pour qu’il n’y ait pas contestation. Et il n’aura fallu qu’un mois pour que l’affaire se retrouve devant les tribunaux. Le deal ? C’est la cession de la majorité des actifs détenus par Integrale, l’assureur liégeois dont Nethys est actionnaire majoritaire (71 %), au groupe Monument Re, dont la maison-mère est basée aux Bermudes.

Le 7 mai dernier, Integrale annonçait avoir conclu une convention de cession d’actifs avec Monument Re, et lui transfère l’immense partie de ses avoirs (tous les contrats d’assurance-groupe et tous ses placements financiers et immobiliers). Les droits des 150.000 affiliés d’Integrale seront donc protégés grâce à l’opération, ils changeront juste de crémerie. Tout comme le personnel, repris dans son intégralité par Monument Re pendant 18 mois.