Décès de Marc Goblet - "L'ensemble du monde du travail vient de perdre un de ses plus grands défenseurs" (FGTB)

"Une force de caractère hors du commun, une force de persuasion, une force de travail. L'ensemble du monde du travail vient de perdre un de ses plus grands défenseurs", a regretté mercredi le président de la FGTB Thierry Bodson après l'annonce du décès, à l'âge de 64 ans, de l'ancien secrétaire général du syndicat, Marc Goblet.

"La FGTB vient de perdre un de ses grands responsables. Marc a travaillé, rempli ses mandats, en ne s'éloignant jamais des lignes de conduite qu'il se traçait. Rigueur, persévérance et obstination ne l'ont jamais empêché d'être un homme à l'écoute des autres, toujours prêt au dialogue et à la concertation", a ajouté le président du syndicat. "Je connais Marc depuis 1982. Nos trajectoires se sont croisées très souvent. En près de quarante années de combats menés en commun, son amitié fidèle et son soutien efficace n'ont jamais été pris en défaut."