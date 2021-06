Une dizaine de militaires ont perdu leur habilitation de sécurité depuis l’affaire Jürgen Conings

Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) a procédé au retrait des habilitations de sécurité d’une dizaine de militaires au cours des dernières semaines, a-t-on appris mercredi auprès des syndicats SLFP-Défense et CGPM. Une situation que le syndicat libéral qualifie d’inquiétante.

Pour pouvoir lire certains documents, accéder à certaines zones et exercer certaines fonctions au sein de l’armée, une habilitation de sécurité est nécessaire. Son retrait relève de la compétence du SGRS. Et tout recours doit être adressé au Comité permanent de Contrôle des services de renseignement et de sécurité, dit Comité R.