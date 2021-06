Quantoom, la biotech wallonne qui veut rendre la technologie ARN messager plus accessible

La crise du covid et la course aux vaccins qui s’en est suivie seront à jamais assimilées à l’émergence d’une technologie révolutionnaire : l’ARN messager. C’est grâce à cette découverte que des groupes pharmaceutiques ont pu mettre sur le marché des vaccins anti-covid d’une grande efficacité et sûrs en un temps record (moins d’un an). Comment rendre cette technologie très prometteuse – aujourd’hui uniquement maîtrisée par une poignée d’entreprises américaines et européennes – accessible au plus grand nombre, en particulier dans les pays les moins développés ? C’est la question à laquelle veut répondre José Castillo, grand spécialiste des processus de bioproduction et fondateur avec son comparse Hugues Bultot de nombreuses entreprises biotech (Artelis, MaSThercell, Univercells).