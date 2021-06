L’UE veut aussi casser la «spirale négative» des relations avec Moscou

Les Européens ne croient pas (plus ?) à un réchauffement des relations. Mais il faut stopper la dégradation. Les institutions de l’UE présentent aux Vingt-Sept une panoplie d’actions pour, à la fois, « riposter, contraindre et s’engager », en fonction des besoins. L’unité sera cruciale.

Décodage

Que faire avec la Russie de Vladimir Poutine, l’indétrônable maître du Kremlin ? Les Européens veulent passer à l’action face à ce « défi stratégique ». Et ne plus seulement réagir aux événements, témoins et victimes de l’autoritarisme croissant du régime, de ses actions agressives et déstabilisatrices, à l’encontre de l’Union européenne, ses Etats membres, son voisinage. Comme Washington, l’UE voudrait casser la « spirale négative » dans laquelle s’enfoncent les relations avec son « plus grand voisin et important acteur mondial », souligne Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. « Je dis souvent que les sanctions ne sont pas une politique, seulement un outil au service d’une politique ».