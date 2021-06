C’est la rentrée des classes au Standard

Tests Covid ce jeudi, tests physiques et médicaux vendredi et samedi, premier entraînement collectif lundi matin et premier match amical (contre Rochefort) le samedi 26 juin : c’est au tour du Standard de reprendre le collier.

C’est ce jeudi matin que les joueurs du Standard reprendront le chemin de leur centre d’entraînement, pour se soumettre, de cinq en cinq minutes, aux premiers tests Covid de la saison, alors que les journées de vendredi et samedi seront consacrées aux traditionnels tests physiques et médicaux à effectuer à l’Académie et au centre sportif du Blanc Gravier. Parallèlement à cela, le staff technique liégeois, qui ne s’est pas encore réuni, profitera de ces trois journées pour lancer la saison et peaufiner les derniers détails d’une campagne de préparation qui s’étalera sur un peu plus de quatre semaines, pour six habituellement.