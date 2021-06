Basket: l’Euro de la maturité pour les Belgian Cats

Les Cats sont en mission à Strasbourg. L’équipe nationale entame son troisième Euro consécutif face à la Bosnie. Et les Belges visent la… première place ! De leur groupe pour commencer, ce qui leur assurerait un double bénéfice : un jour de récupération sans le stress du barrage qui attend les deuxièmes et troisièmes et, via cette garantie d’un quart de finale, l’assurance de rejoindre Valence, l’autre ville hôte du tournoi, pour y briguer une place dans le Top 6, la priorité dès lors que c’est l’exigence pour postuler à une deuxième Coupe du monde l’année prochaine, essentielle à la continuité d’une sélection qui s’ouvre à une nouvelle génération. Mais c’est là l’objectif minimum.