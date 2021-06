Fête de la musique 2021: «Réparer l’injustice»

La frustration laisse enfin place à la joie. La Fête de la musique arrive ce 18 juin et tout semble prêt. La préparation d’un tel rassemblement n’a pourtant rien d’un long fleuve tranquille. Comment parvient-on à réunir des centaines de passionnés autour de plusieurs scènes alors qu’on se demande encore combien d’amis peuvent venir dans nos jardins ? « Le courage, affirme Claire Monville, directrice du Conseil de la Musique. Il faut prendre chaque détail en compte. En plus des mesures sanitaires, nous devons aussi nous adapter au niveau global d’alerte, aux réglementations sonores et j’en passe. Après chaque annonce, nous étions gonflés à bloc avant de retomber plus bas que terre dès le codeco suivant. Que notre événement ait lieu représente déjà une réussite en soi. »