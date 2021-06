Romelu Lukaku:«Pas de compassion au plus haut niveau»

Grand artisan de la première victoire belge contre la Russie samedi soir grâce à son doublé, Romelu Lukaku vivra un match particulier à Copenhague jeudi (18h). Si l’attaquant de l’Inter aura évidemment envie de prolonger sa série de buts marqués et mettre un coup au moral de ses concurrents dans la course au titre de meilleur buteur du tournoi, il ne pourra pas occulter que son coéquipier et ami, Christian Eriksen, se trouve à une centaine de mètres du stade dans sa chambre d’hôpital où il récupère après son malaise cardiaque survenu samedi contre la Finlande.

Une situation pour le moins inédite mais qui n’empêche pas le leader offensif des Diables de penser à l’aspect sportif de ce déplacement au Danemark. Pour le recordman de buts chez les Diables, la rencontre face aux Danois sera un véritable test. Et une belle occasion pour la sélection belge, qui récupère quelques forces vives, de savoir où elle est en est tant mentalement que techniquement.