Dans quel état psychologique seront les Danois face aux Diables?

Cinq jours après le malaise cardiaque de Christian Eriksen lors de la rencontre face à la Finlande, les Danois retrouveront le Parken Stadium de Copenhague pour affronter la Belgique ce jeudi. Dans quel état psychologique ? Personne ne le sait. Les principaux concernés, dont certains ne retourneront pas au stade avant jeudi, non plus.

Proximité des deux bâtiments oblige, Christian Eriksen pourra entendre les clameurs des 16.000 supporters du Parken Stadium en ouvrant la fenêtre de sa chambre, ce jeudi. Mais c’est en regardant la télévision que le coéquipier de Romelu Lukaku à l’Inter verra comment ses partenaires parviennent à se dépatouiller sans lui. Et surtout comment ils vont réagir à leur retour dans le stade où ils l’ont vu s’effondrer et leur faire très peur. À ce moment-là, ils avaient parfaitement agi en formant directement un bouclier humain autour de lui pour obstruer la vue des spectateurs mais également des caméras. Dans le but de protéger Eriksen mais également sa femme, ses enfants et ses amis.