Des sponsors très numériques… et très chinois autour des terrains

Même lorsqu’on s’intéresse avant tout à l’action qui se déroule sur le terrain, difficile pour le (télé)spectateur d’être tout à fait imperméable à ce qui se passe autour de celui-ci. Plus exactement sur les panneaux publicitaires qui encadrent les 22 acteurs de chaque rencontre, ou qui s’affichent derrière eux lors des interviews d’après-match. Douze sponsors officiels de l’UEFA – formellement répartis en six « sponsors du tournoi » et six « sponsors des équipes nationales » – se partagent le gâteau. Un gros gâteau puisque l’édition précédente (en France en 2016) aurait été regardée par un total cumulé de deux milliards de spectateurs – qui sont évidemment aussi autant de consommateurs – dans le monde. En dehors de ces partenariats, point de salut !