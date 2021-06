Joe Biden et Vladimir Poutine tentent la désescalade

Une poignée de main et des sourires, c’est un bon début. Après des mois de tensions entre les Etats-Unis et la Russie, place à la désescalade. La première rencontre entre les présidents des deux grandes puissances, mercredi à Genève, a permis d’avancer sur plusieurs dossiers et même d’en débloquer certains dont celui du retour des ambassadeurs dans les deux capitales. Et surtout de calmer le jeu ; du moins en apparence comme sur la cybersécurité par exemple, mais pas sur les droits humains. Poutine a qualifié l’entrevue de « constructive », Biden a parlé de « ton positif ». On est loin de cette scène surréaliste de juillet 2018 à Helsinki où Trump affirmait en direct, Poutine à ses côtés, qu’il n’y avait pas eu d’interférences russes dans son élection… alors que les services secrets américains affirmaient tout le contraire. Mercredi, Biden a dit à Poutine qu’il n’accepterait plus d’interférences étrangères dans les élections.