Le public manquait aux coureurs. Cela s’est vérifié à Ingelmunster où Lampaert a été littéralement porté par des supporters déchaînés. Cet élément précis et un parcours très technique comprenant énormément de virages ont conditionné la course de Remco Evenepoel toutefois beau joueur.

La canicule imprégna très tôt les vareuses. La chaleur excessive enflamma ensuite la course des hommes après l’intéressante explication entre les dames (Lotte Kopecky devant Julie Van De Velde et Julie De Wilde). Un duel sulfureux, volcanique, incandescent entre deux équipiers, Remco Evenepoel le grandissime favori, et son partenaire de Deceuninck-Quick Step, Yves Lampaert, qui avait l’avantage, du coup considérable, d’œuvrer à domicile.