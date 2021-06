A 28 ans, Thomas Detry poursuit son séduisant parcours au sommet du golf mondial. Alors qu’en septembre dernier, il disputait du côté de New York son tout premier Major au cœur d’une saison chamboulée par le Covid, voilà que le Bruxellois prendra part cette semaine à son deuxième US Open – et déjà troisième Major, 3 semaines après l’USPGA – organisé cette fois à l’autre bout du continent nord-américain, sur le mythique parcours de Torrey Pines, à La Jolla (San Diego, Californie).