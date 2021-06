"À bout de souffle", les hôpitaux sont en grève jeudi

Alors que les hôpitaux se vident peu à peu de leurs patients Covid, "de nombreuses directions veulent retrouver rapidement une rentabilité économique via des programmes hyper chargés dans une série de services" pour "'rattraper ce qui n'a pas pu être fait", voire "récupérer les recettes perdues lors du report des prestations'", tout en "refusant d'embaucher des étudiants pendant les vacances", fustigent les syndicats chrétien, socialiste et libéral. Confrontés à un afflux massif de patients, les hôpitaux ont dû, à plusieurs moments durant ces 15 derniers mois, suspendre certains soins non urgents pour libérer de la place et du personnel, alors redirigés vers les unités Covid. Le 6 avril, tous les hôpitaux du pays étaient ainsi passés en phase 2A, ce qui signifie que 60% des lits en soins intensifs devaient alors être disponibles pour les patients Covid.