Nicolas Mathieu, Alison Lurie... Les poches des Livres du Soir

Rose Royal – La retraite du juge Wagner

****

Nicolas Mathieu

Deux textes courts (une novella très noire, puis une nouvelle) par le Prix Goncourt 2018. Rose, la cinquantaine difficile, les enfants bien grands et bien loin, a ses habitudes au bar Royal où elle achève ses journées – potins, séances coiffure et alcools – sans grand espoir de nouvel amour. Pour ne plus jamais souffrir, elle s’est d’ailleurs offert un calibre.38 qui ne quitte plus son sac à main. Mais Luc entre dans cette vie. Il va lui exploser le cœur.

Babel, 144 p., 6,5 €.