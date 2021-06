Coronavirus - Mithra poursuit son étude sur l'usage des œstrogènes comme traitement potentiel du Covid

L'étude vise précisément "à explorer l'action de l'Estetrol sur la réponse immunitaire, inflammatoire et vasculaire des patients infectés par le Covid-19 et à déterminer si l'Estetrol permet de réduire le risque de progression vers une forme plus sévère de la maladie". Il s'agit du premier essai clinique prospectif d'un œstrogène dans le Covid-19.

Un groupe d'experts internationaux a en outre confirmé la pertinence scientifique de l'usage des œstrogènes comme traitement potentiel du coronavirus et d'autres maladies virales.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, il est admis que les hommes ont environ deux fois plus de risques que les femmes de souffrir d'une forme sévère de la maladie et d'en mourir, explique Mithra. Une prédominance masculine que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres maladies infectieuses causées par des coronavirus humains, comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).