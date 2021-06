Le CD 4 étoiles de la semaine: l’album de Cymin Samawatie et Ketan Bhatti est une merveille

Cet album est une merveille. Une merveille inclassable, mais c’est précisément ce que veulent faire Cymin Samawatie et Ketan Bhatti : découvrir un nouveau langage musical partagé entre musiques de différents genres et traditions, qui transcende genres et cultures. Elle est d’origine iranienne, lui d’origine indienne, ils sont basés à Berlin, ils sont membres de Cyminology, un groupe de jazz post-exotique, comme dirait Antoine Volodine. Pour cet album, ils ont créé le Trickster Orchestra, qui rassemble des musiciens et vocalistes venus de l’électronique, du classique, du jazz, de la pop, de l’improvisation libre. En tout, 23 artistes qui interprètent les compositions de Samawatie et Bhatti, à l’aide de flûtes, nay, sheng, clarinette et clarinette basse, trombone, koto, oud, guitare, piano, marimba, vibraphone, violon, alto, violoncelle et contrebasse, percussions et électronique.