La pénurie de puces pousse Audi Brussels et Volvo Gand à suspendre leur production

L'usine bruxelloise du constructeur allemand de voitures de luxe Audi est une nouvelle fois perturbée par la pénurie mondiale de puces électroniques. La ligne de production sera en effet fermée ces jeudi et vendredi, indique Peter D'Hoore, le porte-parole de l'usine. L'usine gantoise du constructeur automobile Volvo subira le même sort, et pour des raisons similaires, toute la semaine prochaine. Au total, cette pénurie de puces a retardé la production d'environ un demi-million de véhicules dans le monde, selon l'association européenne des fournisseurs automobiles.

D'après la CLEPA, les conséquences se feront sentir jusqu'en 2022. "Le deuxième trimestre de 2021 a été très difficile et nous constatons encore des retards de production", explique son président Thorsten Muschal. "Bien que la crise ne soit pas encore terminée, nous pensons que le pire est derrière nous et que la situation ne se détériorera pas davantage. Cependant, les effets peuvent encore se faire sentir un peu en 2022."

Audi Brussels part en effet du principe que l'approvisionnement en puces restera tendu au cours des prochains mois et que de nouvelles adaptations de la production ne sont donc pas à exclure. "Mais il semble que le point le plus bas de la crise ait été atteint", confie Peter D'Hoore. "Nous prévoyons une amélioration au cours du second semestre."

La CLEPA a rédigé une série de recommandations pour l'Europe. "Apporter une réponse rapide à la crise des semi-conducteurs est nécessaire pour renforcer la compétitivité de l'Union européenne et protéger les emplois de milliers de citoyens européens", y souligne-t-elle.