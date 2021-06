C’est du belge: ode à David Van Reybrouck, le livre 4 étoiles de la semaine

On a envie de faire comme lui et d’écrire une ode aux odes de cet écrivain belge qui nous pousse à nous enthousiasmer, à rendre grâce et à vivre, tout simplement. Lisez les premières pages.

David Van Reybrouck fait de la non-fiction littéraire. Il adore cette expression, dit-il : « Mon écriture est à la fois littéraire, journalistique, historiographique et toujours très personnelle. » Il l’a montré avec son gigantesque bouquin Congo, une histoire. On le verra bientôt en français avec une autre enquête historico-journalistique de cette envergure, Revolusi, sous-titré L’Indonésie et la naissance du monde moderne, paru en néerlandais en 2020. Mais aussi dans ses pièces, Mission et Para ; dans Le Fléau, autour de l’Afrique du Sud et du plagiat de Maeterlinck ; dans ses écrits politiques comme Contre les élections ; dans Zinc, aussi, sur ce qui fut la ville neutre de Moresnet, un infime territoire coincé entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.