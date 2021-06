C’est du belge: Sophie Wouters passionne et émeut avec la triste histoire de Célestine

Pour un premier roman, c’est une réussite. Pendant plus de vingt ans, le travail de cette artiste peintre, essentiellement axé sur l’être humain, son regard, sa solitude, son individualité, ainsi que sur l’universalité et l’intemporalité des sentiments, s’est traduit dans la peinture. « Et c’est tout naturellement que l’écriture s’est imposée comme un nouveau souffle pour explorer autrement l’âme humaine et que je vis aujourd’hui ces deux modes d’expression avec le même bonheur », écrit-elle sur son site. Et voilà donc son premier roman. « Cette nuit, j’ai lu Célestine. Ton texte m’a bouleversée, je n’ai pas pu m’arrêter. Je te dois une nuit blanche. » Cette phrase d’Amélie Nothomb est reprise sur le quatrième de couverture. Une belle promo. Et pas abusive : Célestine, c’est vraiment pas mal du tout.