Grosse fusion en vue dans le domaine des parcs de vacances (2)

Les deux acteurs sont, selon leurs dires, complémentaires. Landal est surtout actif en Europe du Nord et centrale, tandis que Roompot l'est principalement au sud, indiquent-ils dans un communiqué. Les hébergements qu'ils proposent sont également complémentaires, poursuivent-ils.

Le nouveau groupe compterait 300 parcs et 32.000 hébergements dans 11 pays. A eux deux, Rompoot et Landal emploient plus de 5.000 personnes.

Landal GreenParks appartient pour l'instant à Awaze, qui fait partie du portefeuille de Platinum Equity. La reprise est soumise à une série de conditions. Les détails financiers n'ont pas été communiqués.