Les magasins de jeux et jouets Fox & Cie vont ouvrir leurs premiers commerces en Flandre, annonce jeudi l'enseigne actuellement présente uniquement en Wallonie et à Bruxelles. Trois succursales accueilleront ainsi leurs premiers clients au nord du pays d'ici la fin septembre, dont la première à Saint-Nicolas dès ce jeudi. L'entreprise dit vouloir notamment profiter de l'opportunité de la disparition des magasins Bart Smit.

Malgré la situation actuelle dans le commerce de détail et la crise du coronavirus, Fox & Cie dit vouloir continuer à aller de l'avant et ouvrira donc trois magasins en propre, à Saint-Nicolas (ce jeudi), à Courtrai (fin juin) et à Wijnegem (mi-septembre). Elle espère ensuite s'étendre encore davantage via des franchisés.

L'enseigne en compte déjà douze en Wallonie et six à Bruxelles. Elle s'appuiera donc désormais sur un réseau de 21 magasins.

Fox & Cie se qualifie d'"acteur majeur du marché belge du jouet", disant employer 80 personnes, peser annuellement plus de 420 millions d'euros et avoir été en croissance de 33% sur le premier trimestre 2021. Son chiffre d'affaires était de 7,6 millions d'euros l'an dernier.