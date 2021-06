Procès Arco - Aucune preuve d'une "grande tromperie" des coopérateurs (avocat Belfius)

Le bureau d'avis juridique Deminor représente près de 2.200 des 800.000 coopérateurs "dupés" d'Arco, l'ancien bras financier du mouvement ouvrier chrétien. Ceux-ci ont perdu toute la valeur de leurs parts lors de la faillite de Dexia, en 2011, alors qu'Arco était l'un de ses principaux actionnaires. Pour le cabinet Deminor, les coopérateurs ont été abusés pendant des années sur les risques liés aux parts: ce qu'on leur présentait comme une forme d'épargne sûre s'est avéré être un investissement risqué.

Pour la défense de Belfius, héritage belge de Dexia, Me Dominique Blommaert a balayé ces accusations. "C'est la première fois que Belfius choisit de s'exprimer publiquement sur l'affaire, et donc ne l'a pas fait via les médias", a planté le conseil du bureau Janson. Il a ensuite relevé une approche agressive de Deminor. "Belfius aurait préféré que les coopérateurs d'Arco ne perdent pas leurs investissements à la suite de la crise." Il y a, au sein de la banque, "une grande empathie" pour les coopérateurs, "mais nous contestons fermement les accusations".