Cegeka reprend la plateforme scolaire numérique Smartschool

Le rachat ne modifie pas le service actuel pour les écoles, les enseignants et les étudiants et le nom de la plateforme reste également inchangé, assurent les partenaires, qui visent à la développer davantage en Flandre et en Wallonie.

"Grâce à ce nouveau partenariat stratégique entre deux acteurs flamands de la technologie, nous sommes en pole position pour guider le monde de l'enseignement vers une numérisation plus poussée et accélérée", affirment Stijn Bijnens, CEO de Cegeka, et Jan et Geert Schuer, respectivement CEO et COO de Smartbit, l'entreprise limbourgeoise à l'origine de Smartschool.