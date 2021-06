Une nouvelle législation et un changement de culture

La commandante Gabriela Thompson a intégré le bureau de communication de la base en septembre dernier. C’est elle qui nous guide à travers Fort Hood, où tout le monde nous salue d’un sourire, et à la lumière du jour, tout semble fonctionner comme une horloge. Comment est-ce possible que de tels faits se soient produits ? « La confiance s’est érodée ces vingt dernières années. Cela est dû, selon nous, au fait que nous nous soyons concentrés sur les opérations pendant tout ce temps. La confiance entre les soldats et le commandement s’est brisée, et s’il n’y a pas cette confiance, ils ne vont pas nous informer d’un cas de harcèlement ou d’agression », explique-t-elle, avant d’ajouter que le nombre de plaintes a augmenté depuis le scandale. Elle tempère toutefois : « Cela ne signifie pas que les abus aient augmenté, mais que les gens se sentent un peu plus à l’aise à l’idée de les dénoncer. »