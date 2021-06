Muzik1030, pour faire jouer des musiciens dans les bars

Ce samedi 19, c’est la Fête de la Musique. Et, à Schaerbeek, elle va aussi se célébrer dans les bars et cafés. De 14 à 21 h, dix établissements de la commune bruxelloise accueillent dix groupes de musique : du blues, du latino, de l’électro-funk, de la new wave, du folk, du hip-hop, de la world, de la chanson, du jazz. Le programme est visible à l’adresse ci-dessous. Pour les musiciens, qui n’ont plus guère connu de concert dans les bars et cafés depuis plus d’un an, c’est une aubaine. Pour le plaisir de jouer devant et pour des gens. Pour aussi gagner un peu leur vie.