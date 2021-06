Coronavirus - Le Covid a divisé par deux le nombre de nuitées dans les hébergements belges

Quelque 20.177.486 nuitées ont été réservées en 2020 en Belgique, soit une diminution de 53% par rapport à 2019. Une forte baisse attribuée sans surprise au coronavirus et aux mesures pour contrer l'épidémie, qui ont lourdement impacté le tourisme et l'horeca. C'est ce qui ressort des derniers chiffres sur les nuitées touristiques en Belgique publiés par Statbel, l'office belge de statistique.

La diminution des nuitées a été la plus importante en Région de Bruxelles-Capitale, avec une baisse de 76% par rapport à 2019. La Wallonie a affiché un recul de 41%, tandis que la Flandre a enregistré une baisse de 50%.

Le nombre de nuitées diminue dans chaque province. La diminution a été la moins importante en province de Luxembourg (-34%).

Les hôtels ont été les plus touchés par la pandémie, avec une baisse de 63%. Les autres secteurs les plus touchés sont les parcs de vacances (-56%) et les auberges de jeunesse (-54%). Les campings ont le moins souffert de la pandémie avec une baisse de 27%.

Malgré tout, les hôtels sont restés en 2020 la catégorie de logement la plus populaire avec une part de 38% des nuitées, suivis des gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances (22%).

La réticence des touristes étrangers (-69%) a été plus forte que celle des Belges (-36%). En 2019, une nuitée sur deux était réservée par un touriste étranger. Un an plus tard, les visiteurs étrangers représentaient moins d'un tiers des nuitées.