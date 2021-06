Chronique «Vous avez de ces mots»: êtes-vous {atchoum}, {atcha} ou {atchi}?

Jusqu’à présent, cette chronique n’a guère prêté attention aux onomatopées. Tout juste apparaissent, çà et là, quelques allusions à ces mots expressifs pour expliquer l’origine de mots comme pouffer (de rire) ou s’esclaffer. Cette indifférence est d’autant plus regrettable qu’il s’agit d’une matière particulièrement riche et souvent cocasse – mot de la famille de coq, lui-même d’origine onomatopéique.

Embarquons-nous donc pour cette polyphonique Cythère des coin-coin, toc-toc et autres miam-miam, avec l’espoir d’y découvrir, plic ploc, quelques onomatopées de belge extraction.