Brice Depasse: «Ce qui arrive à Bigard lui aurait peut-être pendu au nez»

Animateur de référence et journaliste sur la radio Nostalgie, où il présente La Story depuis vingt ans, Brice Depasse ne cache pas qu’il a été biberonné, comme tant de gens de sa génération, aux sketches de Coluche. « On l’a abondamment diffusé chez nous, notamment entre 2001 et 2006, dans une séquence qui s’appelait Légendes du rire. Et on l’a rediffusé il n’y a pas longtemps dans la matinale. »