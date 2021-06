La coopérative laitière Milcobel reprend l'entreprise de râpage Kaasbrik

L'entreprise familiale Kaasbrik compte une trentaine d'employés et un volume de 10.500 tonnes de fromage pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros par an. Elle s'est positionnée ces 30 dernières années comme spécialiste du râpage de la mozzarella. L'entreprise est également spécialisée dans le râpage, le conditionnement et la commercialisation d'autres fromages à pâte dure et mi-dure pour le marché professionnel.

Cette opération doit permettre à Milcobel de réaliser une plus grande valeur ajoutée afin "d'obtenir un meilleur prix du lait pour ses producteurs laitiers membres", tout en renforçant sa "position comme l'une des principales entreprises mondiales de production, de transformation et de commercialisation de la mozzarella", selon un communiqué transmis jeudi.