Climat: la justice condamne sévèrement la faiblesse de l’action belge

Faute de prendre les mesures nécessaires contre le changement climatique et de coopérer loyalement et sainement, le fédéral et les trois Régions sont fautifs, violent le code civil et la Convention des droits de l’homme, vient de juger un tribunal.

Un différend de plus de six ans vient de trouver son épilogue provisoire devant la Justice belge. L’Etat fédéral et les trois Régions ont été condamnés dans « l’affaire climat » pour n’avoir pas agi avec suffisamment de vigueur contre le changement climatique. Le tribunal de première instance de Bruxelles s’est prononcé dans cette affaire entamée en avril 2015 qui oppose le fédéral et les Régions d’une part, à l’ASBL Klimaatzaak rejointe par 8.422 citoyens, d’autre part, soutenus par près de 50.000 personnes. Les trois juges bruxellois qui ont rendu le jugement de 84 pages dont Le Soir a pu prendre connaissance sont particulièrement sévères à l’égard de la gouvernance climatique belge et l’absence de coopération entre fédéral et Régions. Le tribunal n’a cependant pas suivi les plaignants qui demandaient l’imposition à la Belgique d’objectifs plus sévères de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.