Coronavirus - "Va-t-on faire des chèques consommation des chèques-repas déguisés?", s'interroge le SNI

Une première vague de chèques consommation avait vu le jour au milieu de la crise sanitaire, à l'initiative du gouvernement fédéral, pour soutenir les secteurs et commerces durement touchés par cette même crise. Plus récemment, l'exécutif s'est entendu sur une prime corona que pourront proposer à leurs travailleurs les entreprises et secteurs qui ont enregistré de bons résultats durant la crise. Unique et exceptionnelle, elle s'élèvera à maximum 500 euros et prendra la forme de chèques-consommation. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022. Elle pourra être émise dès le 1er août 2021 et ce, jusqu'au 31 décembre 2021.

"Cela change complètement l'objectif initial de soutien aux commerçants belges touchés durement par la crise sanitaire. Les grands bénéficiaires de cette extension vont être les grandes surfaces alimentaires qui ont déjà fait, elles, des profits importants durant la crise. Va-t-on faire de ces chèques conso des chèques-repas déguisés??", s'interroge ainsi le SNI.