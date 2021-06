L’Union Saint-Gilloise entame sa préparation:«On ne pense pas encore à la D1A»

Le 25 juillet prochain face à Anderlecht, l’Union fera donc enfin son grand retour parmi l’élite du football belge, 48 ans plus tard. D’ici à cette date, cinq semaines se seront écoulées. Un laps de temps que Felice Mazzù et ses troupes comptent bien mettre à profit pour se préparer au mieux, eux qui ont repris le collier il y a déjà une dizaine de jours.

La préparation

La rencontre au Tondreau marquait donc le véritable coup d’envoi de la préparation des Saint-Gillois. Et cela a plutôt bien commencé pour eux puisqu’ils se sont largement imposés 2-6. « L’avant-saison a débuté chaudement », souriait le tacticien des Bruxellois. « On a tout d’abord passé deux jours et demi à faire les tests physiques. On a ensuite commencé à travailler. Ce mardi, on a fait un peu de mise en place afin de préparer le match contre Mons. Mais c’est vraiment maintenant qu’on va rentrer dans les plus grosses charges de travail. »